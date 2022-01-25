Türkiye Gazetesi

Mersin’de özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ayberk Pekcan, dün hayatını kaybetti. Diriliş Ertuğrul dizisinde Artuk Bey karakterini canlandıran Ayberk Pekcan'ın ölümü herkesi hüzne boğdu. 51 yaşındaki Pekcan için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni yapıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törene, Pekcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı. Pekcan'ın yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı.

Pekcan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

SOSYAL MEDYADAN AKCİĞER KANSERİNE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Pekcan, 22 Ekim 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akciğer kanserine yakalandığını duyurarak, "Sevgili dostlar, 10 gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda, yakındaki arkadaşlarım da öyle. Sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dileklerinizi ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullanmıştı.

Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan Mersin’de hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan’dan kötü haber! Kansere yakalandı Diriliş Ertuğrul dizisinde Artuk karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, sosyal medya hesabından sevenlerini üzen bir haber verdi. Başarılı oyuncu sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.