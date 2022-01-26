Türkiye Gazetesi

Ekim ayından bu yana FOX ekranlarında yayınlanan El Kızı dizisinden izleyicisini üzecek haber geldi. Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş’ın yer aldığı dizi final yapacak.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞMİŞTİ

Elkızı dizisi, cumartesi akşamları yayınlanmaya başlamıştı. Dizi reytinglerde iyi sonuçlar alamayınca yayın günü değişmiş ve pazar akşamlarına alınmıştı.

Ancak yine istenilen reyting elde edilemeyince dizi final kararı aldı. Elkızı dizisi 30 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 13. bölümüyle final yapacak.

ELKIZI 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Harun'un galip gelmesinden daha da acısı Ezo'nun Ali ve Songül arasındaki yakınlığa şahit olmak olur. Ali'nin de Songül'e bir şeyler hissettiğini düşünür ama işin Aslı öyle değildir. İlk günkü gibidir Ali. Varsa yoksa Ezo.

Harun herkesi sindirmiştir ama bu defa ayağına gelen fırsatı değerlendirir. Ali'nin Ezo'yu korumak uğruna yapacağı fevri bir hareketi kendi lehine çevirip Ezo'yu Ali üzerinden tehdit eder.

Nermin oğlunun bu hastalıklı hallerinden ürkmeye başlamıştır. Bunlar yetmezmiş gibi bir de tehdit ediliyorlardır. Birileri Cemal'i öldürdüklerini biliyordur! Tüm bunlar yaşanırken Cavidan da yıllar önce öldü bildiği torununun yaşadığını öğrenmiştir. Adım adım torununu bulmaya gidiyordur.

Ezo, Ali için bir şeylere boyun eğdiği noktada Zeliha da her şeyi öğrenir. Kızlarının başı beladadır ve onları alıp kaçmaktan başka şansı yoktur.

Final yapacağı konuşuluyordu, El Kızı dizisinden izleyiciyi sevindiren karar FOX ekranlarının yeni soluklu dizisi El Kızı için 'Final yapacak' iddiaları gündeme gelmişti. İzleyiciyi üzen kararın ardından FOX TV'den sürpriz bir karar geldi. Finali erteleyen dizi yayın gününü değiştirdi.

El kızı dizisi yayından kaldırılıyor FOX TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi El Kızı'nın, istenilen performansı gösterememesinin ardından yayından kaldırılacağı öğrenildi.