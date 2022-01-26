Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Bülent Serttaş, seslendirdiği 'Ağlama Anam' türküsünün hayatının dönüm noktası olduğunu belirtti. Serttaş, verdiği bir röportajda, o şarkıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağlattığını söyledi.

“ZALIM EN ZAYIF NOKTAMDAN VURDUN BENİ”

Başarılı türkücü, Erdoğan’ın kendisine "Zalım en zayıf noktamdan yakaladın beni" dediğini belirterek, Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle paylaştı:

"Hayatımı döndüren, beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır. Ondan önce de çok şarkım patlamıştı ama insanların beni yüreğine koyduğu şarkı 'Ağlama anam' oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da üç kez ağlattım bu şarkıyla. Hatta ilkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve "Zalım en zayıf noktamdan yakaladın beni" dedi. Malum Sayın Cumhurbaşkanımız da rahmetli annesine çok düşkündü. İşte orada Bülent Serttaş'ın yönü de değişti, sanat anlayışı da. İnsanların neyi sevip sevmeyeceğini öğrendim, kendime bir yol çizdim. Sahnede gördüğüm ilgiyi şarkılarıma yönlendirdim."



“KEŞKE RAHMETLİ ANNE VE BABAM ŞU KÖŞEDE OLSAYDI”

Vefat eden annesine 'Türkiye'nin en sevilen sanatçısı olacağım' diye söz verdiğini söyleyen Bülent Serttaş, bunu başardığını belirterek şöyle konuştu:

“Konya'nın gelmiş geçmiş en kalabalık konserini ben verdim. Orada 'Konya seninle gurur duyuyor' diye tezahürat yapılırken anne babam aklıma geldi, diz çöktüm ve anıra anıra ağladım. Keşke rahmetli anne ve babam şu köşede olsaydı beni görseydiler diye düşündüm. İnşallah oğulları Bülent'in Türkiye'nin gurur duyduğu bir sanatçı olduğundan haberleri vardır.”

BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Türkücü Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965, Elazığ'da dünyaya geldi. 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başladı. Müziğe hep düşkün olan Serttaş, Adana'da bir gazinoda şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. 1997 yılında piyasaya çıkardığı “Aşığım Yanmışım” albümü ile adından söz ettirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Serttaş, türkücülüğün yanı sıra oyunculuk da yaptı. 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol aldı.

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