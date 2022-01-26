Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım, TGRT Haber’de Yasemin Bozkurt ve Erol Köse ile Bilmedikleriniz programına konuk oldu. Salkım, programda özel hayatına dair çok önemli açıklamalar yaptı, Hakan Uzan ile boşanma süreci hakkında bilinmeyenleri ilk kez anlattı.

NEDEN BOŞANDIKLARINI AÇIKLADI

Hakan Uzan ile 6 yıl güzel bir beraberlik yaşadığını belirten Salkım, Uzan için Türkiye’nin en iyi iş adamalarından biri olduğunu söyledi. Evliliği yürütemediklerini belirten Salkım, boşanmanızın nedeni ihanet mi sorusunu şöyle cevapladı:

“Bu meseleye girmek istemiyorum. Herkes sebebini biliyor. Pek çok kadın aldatılmıştır. Bunu dillendirmenin bir anlamı yok. Duygusal tarafından baktığımda çok güzel bir evlilik yaşadım. Çok iyi bir aileden geliyordum. Mesleğim gereği sorunlar yaşadık. Müzisyen bir kadının bir kanal sahibiyle evlenmesi pek kabullenilmedi. Böyle durumlar ailelerde yaşanabiliyor. Çevresel koşullar diyelim. Uzan biraz özgürlüğüne, arkadaşlarına düşkündü, gezmeyi tozmayı severdi. Ama bitti.”

BUGÜN OLSA EVLİLİĞİMİ BIRAKMAZDIM

Olayın detaylarını anlatan Köse, Salkım’a “Parayı al, sonra yine boşanırsın” dediğini ancak Salkım’ın buna “Sahtekarlık yapamam” şeklinde yanıt verdiğini belirtti. Salkım, nafaka alıp almadığıyla ilgili çok fazla soruyla karşılaştığını belirtti. Uzan’ın evliliği yeniden kurmak istediğini belirten Salkım, “O zaman 32 yaşındaydım, gençtim ve işimi seviyordum. Başıma bunların geleceğini, bu kadar yıpranacağımı bilseydim ihanet uğruna, değmeyecek kadınlar uğruna evliliğimi bırakmazdım” ifadelerini kullandı.

PARA İÇİN PİŞMANLIK YAŞAMADIM

Parayı alıp almadığı için pişmanlık yaşamadığını belirten Salkım, bir kadın olarak çok ağır durumlar yaşadığının altını çizerek “Beni yapmadığım şeylerle yaftaladılar. Hakan çok iyi bir insandı, yardım etmeyi severdi. O iyi kadınlar ve adamlar artık yoklar. Benim evlerim vardı, çalışıyordum. Hiçbir zaman bu parayı alsaydım starlar gibi harika bir hayatım oldurdu demedim. Ben aşk kadınıyım, çok aşık olduğum bir adamla evlendim” diye konuştu.

Yeşim Salkım’a TV ödülü Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün Uluslararası Radyocular Birliği’nin “11. Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödül Töreni” Azka Otel’de yapıldı. Gecede Haber Aktüel Tv Program Ödülü TGRT Haber’de yayınlanan Şeffaf Masa programını sunan ünlü sanatçı Yeşim Salkım’a gitti.

Yeşim Salkım: Şarkıların sesiydim, şimdi 'halkın sesi'yim TGRT Haber'de yayınlanan 'Şeffaf Masa'yı başarıyla sunan Yeşim Salkım, "Programda aracıyım. 'Şeffaf Masa'da bulunma sebebim, halktan gelen soruları, işi bilen uzmanlara sormaktır. Fakat biraz zorlarım, o ayrı" dedi.