Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

Ece Erken'in de önceden sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programının muhabiri açıklama yaptı.

FİKRET ORMAN'LA GÖRÜŞMÜŞ

"Naaş gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. Olay gece saatlerinde gerçekleşiyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Daha sonra mekana saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs geliyor. Şafak Bey'le görüşmek istemişler o da müşterileri rahatsız etmemek için bu iki kişiyi arkadaki bir yere alıyor.

"İKİ EL ATEŞ EDİP YERDE SÜRÜKLEMİŞLER"

Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor. Tartışmayı gören Şafak Bey'in şoförü mekana geliyor. Tartışma iyice büyüyor ve Şafak Bey'e ateş etmeye başlıyorlar. Yanlış bilmiyorsam sağ bacağına iki el ateş ediyorlar ve yere düşen Şafak Bey'i sürüklüyorlar. Sürükledikten sonra da iki el daha ateş ediyorlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni: Olayın neden olduğunu henüz bilmiyoruz Bakırköy’de gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kuzeni konuştu. Mahmutyazıcıoğlu’nun kuzeni Mehmet Akyüz, “Olayın neden olduğunu henüz bilmiyoruz” dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 2 şüpheli yakalandı Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı İstanbul’da bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 6 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi.

Cem Küçük Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin bilinmeyen detaylarını anlattı Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun İstanbul Bakırköy’de bir restoran çıkışı uğradığı silahlı saldırını sonucu hayatını kaybetti. Cem Küçük, TGRT Haber'de Günaydın Türkiye programında korkunç saldırının bilinmeyen detaylarını anlattı.

Ölmeden önceki son sözleri! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun son Beşiktaş değerlendirmesi İstanbul Bakırköy’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, en son TGRT ekranlarında Cem Küçük’ün programına konuk olmuştu. Beşiktaş’ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

7 kurşunla vurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ölmeden önce yürek yakan sözler: Lütfen beni kurtarın Ece Erken’in eşi, Eski Beşiktaş yöneticisi ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı saldırı sonucu dün gece hayatını kaybetti. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali sunuculuğunu yaptığı programda Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu açıkladı.