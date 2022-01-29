Türkiye Gazetesi

4 çocuk babası Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ilıcalı son olarak Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum günü için bir kutlama mesajı yayınladı.

“NE YAZSAM BANA YETMİYOR”

Ilıcalı, 32 yaşında giren kızı Banu için şirkette bir parti düzenledi. O anları ise kendi sosyal medya hesabından video olarak paylaştı. Kızının fotoğrafına da sosyal Instagram hesabında yer veren ünlü televizyoncu altına şu duygusal mesajı yazdı:

"Canım kızım duygularımı yazarken ne yazsam bana yetmiyor. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki senin gibi bir kızım var. Nice mutlu yaşın olsun, hep beraber kutlayalım."