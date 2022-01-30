Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de toprağa verildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken ile evlendiği gün yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

"BEN ÖLSEYDİM ONUN YERİNE"

Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Cenazenin camiye getirilmesinin ardından taziyeleri kabul eden Ece Erken, tabuta sarıldı. Erken, güçlükle ayakta durdu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında İki gündür her yerde aranan Kadir Y., ağabeyi Ali Y., Seccad Y. ve Serkan D.'nin de olduğu öğrenildi.

İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. olay günü yakalanmıştı. Saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren kişinin Kadir Y. , şoförünü yaralayan kişinin ise Ali Y. olduğu öne sürülmüştü.

"RABBİM BUNLARA GÜN YÜZÜ GÖSTERMESİN"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili şüphelilerin yakalanması sonrası Ece Erken'den açıklama geldi.

Erken, "İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Bunlar yakalanana kadar nefes alamadık biz! Canımız gitti! Bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bizi yaşarken öldürdüler. Rabbim bunlara hem bu dünyada hem de ahirette gün yüzü göstermesin inşallah" diyerek isyan etti.

SECCAD YEŞİL'İN O PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Bütün bu yaşananların ardından şüphelilerden Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu ile Erken'in evlendiği gün yaptığı sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11 oldu, katil zanlısı Kadir Yasak yakalandı İstanbul Yeşilköy’de geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Cinayetin baş şüphelisi Kadir Yasak da yakalandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11 oldu, katil zanlısı Kadir Yasak yakalandı İstanbul Yeşilköy’de geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Cinayetin baş şüphelisi Kadir Yasak da yakalandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun taziyesinde gözyaşları sel olup aktı İstanbul Bakırköy’de önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Cenazesi dün gece memleketi Rize’ye getirilen Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesi cenaze namazı öncesi Fındıklı ilçe merkezindeki belediyeye ait sosyal tesiste taziyeleri kabul ediyor.

Silahlı saldırıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı İstanbul Bakırköy’de bir restoranda önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yönetim kurulu üyesi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu bugün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşi Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu’nun anne babası tabutun başında gözyaşı döktü.