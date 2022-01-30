Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile geçen sene temmuz ayında nikah masasına oturan Tolga Akış baba acısıyla sarsıldı. Tolga Akış'ın babası Mustafa Tekin Akış hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tolga Akış, babasının fotoğrafını paylaştı.

"HEPMİZDE İZİN ÇOK DERİN"

Akış, gönderisinde "Bu dünya seni tanıdığı için çok şanslı canım babam. Kocaman kalbine sığdırdığın onca arkadaş, dost, çocuk ve sahipsiz hayvan seni binlerce evde anmaya, hikayelerini anlatmaya, yaşatmaya devam edecek. Hepimizde izin çok derin. Artık bizim için her yerdesin. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Baba Akış'ın cenaze namazının, bugün ikindi namazına müteakip Bursa FSM Camii'nde kılınacağı belirtildi.

Tolga Akış'ın instagram paylaşımı

ESER YENENLER: BABAMA SELAM SÖYLE

Ünlü komedyen Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baba yarısını kaybettiğini belirterek üzüntüsünü paylaştı.

Yenenler, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Çocukluğumun en büyük kahramanlarından, kendi evlatlarından beni hiçbir zaman ayırmamış, olduğum kişiye çok derin etkileri olmuş Tekin amcamızı kaybettik. Hayvanlara olan sevgin,neşeli sohbetin,verdiğin öğütlerin bize bıraktığın en büyük mirastır. Tolga Akış babasını, biz de baba yarımızı kaybettik.Seni çok seviyoruz ve hiç unutmayacağız.. Babama selam söyle.