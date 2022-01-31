Türkiye Gazetesi

Esra Erol’un programına 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif katıldı. Ancak genç kız programda yüzünün gözükmesini istemedi. Bu sırada Esra Erol'un yanına gitmesiyle Elif kameraların kendisini çektiğini gördü ve sinir krizi geçirdi.

ESRA EROL: BU MU SENİN KENDİNE LAYIK GÖRDÜĞÜN HAYAT

Esra Erol ise programa çıkmak ve yüzünü göstermeyen genç kıza tepki gösterdi. Erol, "18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" diye bağırdı. “Ben görünmeyeceğim” diyen genç kıza, Esra Erol, “Tamam sen görünme, arkanı dön” derken, genç kız, “Bırak, çekmeyin. Bırakın ya” diyerek isyan etti.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Esra Erol'un kameralar önünde 18 yaşındaki kıza bağırması izleyenleri ikiye böldü. Bazıları Esra Erol’a tepki gösterirken bazıları ise ünlü sunucunun bu tavrını destekledi. Erol'a başta Hazal Kaya olmak üzere pek çok kişiden cevap gecikmedi.

HAZAL KAYA TEPKİ VERDİ

Kaya, Esra Erol’un sözlerine ve yayında yaşananlara ilişkin “Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara ‘Orada ne işi varmış’ demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?” ifadelerini kullandı.

BERGÜZAR KOREL DESTEKLEDİ

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ise Esra Erol’a destek verdi. Korel, Erol için "İyi ki varsın altın kalpli dostum" sözlerini kullanarak şu yorumu yaptı:

"Dün gece yavruları uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim. Ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere. İyi ki varsın altın kalpli dostum."