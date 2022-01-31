Türkiye Gazetesi

Ekran yolculuğuna yakın zamanda başlayan diziler, uzun soluklu dizilerle rekabette başarısız olunca bir bir final haberleri geliyor. Yaprak dökümüne bu hafta iki dizi daha katılıyor, izleyiciler iki yapıma daha veda ediyor.

30 Ocak akşamı FOX ekranlarında yayınlanan Elkızı dizisi, 13. bölümü ile izleyicisine veda etti. Konusu ve oyuncuları ile her ne kadar iddialı olsa da diğer dizilerle rekabet edemeyen Elkızı, gün değişikliğinden de beklediğini bulamayınca final kaçınılmaz oldu. Bu hafta ise iki dizi daha ekranlara veda edecek.

Annemizi Saklarken

ANNEMİZİ SAKLARKEN FİNAL YAPIYOR

Star ekranlarında yayın hayatına başlayan ve oyuncu kadrosu ile oldukça iddialı olan Annemizi Saklarken de reyting yarışına yenik düştü. 2 Şubat akşamı 8'inci bölümü ile izleyicisine veda edecek olan dizinin başrollerini Hande Doğandemir ve Kutsi paylaşıyordu.

Yayınlandığı akşam Kanunsuz Topraklar ve Sadakatsiz gibi yapımlarla rekabete giren Annemizi Saklarken, yılbaşı tatilinde diğer diziler ara verirken ekranlara gelmeye devam etti ancak bu strateji dizinin devam etmesi için yeterli olmadı.

Kıbrıs Zafere Doğru

KIBRIS ZAFERE DOĞRU EKRANLARA VEDA EDİYOR

Ekranlara veda edecek olan bir diğer dizi ise TRT 1'de yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru oldu. 'Bir Zamanlar Kıbrıs' adıyla yayına başlayan ancak 15 Ekim'de yayınlanan 2.sezon ilk bölümünde Kıbrıs Zafere Doğru olarak adını değiştiren dizi, bu hafta izleyiciyle son kez buluşacak.

24. bölümü ile 4 Şubat akşamı son kez ekranlara gelecek olan dizide Ahmet Kural, Devrim Saltoğlu, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Pelin Karahan ve Tayanç Ayaydın gibi isimler yer alıyordu.

El kızı dizisi final yapıyor FOX ekranlarında yayınlanan El Kızı dizisi final yapma kararı aldı.