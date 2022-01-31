Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen festivalde 29 Ocak Cumartesi günü sahne alan Cengiz Kurtoğlu, dün ise ailesiyle birlikte Demet Akalın'ın konserini dinleyip küçük hayranları ile bir araya geldi. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de kırmayan Kurtoğlu, "A'den Z'ye her kuşakta varım" dedi.

“İŞİMİZİ DOĞRU YAPTIK DEMEK Kİ”

7 torun sahibi olduğunu söyleyen Kurtoğlu, "Sevgili Demet Akalın’ı ailecek izlemeye geldik. 29 Ocak akşamı da ben sahnedeydim. Şimdi de hayırlısıyla dönüş yolculuğuna çıkacağız. A'den Z'ye her kuşakta varım. İşimizi doğru yaptık demek ki" ifadelerini kullandı.

“TAVIRLARINI TARZLARINI SEVERİM”

Türkçe rap sanatçılarının da başaralı olduklarının altını çizen Kurtoğlu, "Öyle bir tarzım yok benim ama tavırlarını, tarzlarını severim. Fakat kelimelerde şiddet olmayacak, sevgi dolu olacak. Onlarda çok başarılı kardeşlerimiz" dedi.