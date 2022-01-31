Türkiye Gazetesi

TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Bizim Köyün Kızları" isimli yarışma programında yarışan Kübra Ece'nin intihar ettiği gündeme geldi. 29 yaşındaki Kübra Ece'nin 4. kattan atlayarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Nişanlısı ile evlilik hazırlıkları yapan Kübra Ece'nin intihar etme sebebi olarak nişanlısının kendisini aldattığı öne sürüldü.

BİZİM KÖYÜN KIZLARININ MELEĞİ

Genç kızın vefat haberini Ece'nin yakın arkadaşı Instagram fenomeni Habibe Durkaya sosyal medya hesabında doğruladı. Durkaya; “Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hatırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun” dedi.

HAYALLERİNİ KİM SOLDURDUYSA YAZIKLAR OLSUN

Ardından bir paylaşım daha yapan Durkaya, “Ben senin düğününe gelecektim, cenazene değil. Ben seni beyaz gelinlikle görecektim, kefeninle değil. Orada yatmak sana yakışmadı Kübra. Senin hayat ışığın vardı, senin güzel hayallerin vardı. Senin hayallerini kim soldurduysa yazıklar olsun. Rahat uyu kardeşim mezarında, bu dünya onlara da kalmayacak.”

KÜBRA ECE KİMDİR?

Kübra Ece katıldığı yarışma programında hayatıyla ilgili şu şunları söylemişti.



"29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım.''