Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte geçtiğimiz günlerde Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkiye gündemine oturan cinayet hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Seren Serengil, acılı eş Seren Serengil’in son durumu hakkında bilgi verdi.

KOCASININ ÖLÜMÜNÜ HABERLERDE CANLI CANLI İZLEDİ

Seren Serengil, "Şüpheliler yakalandıktan sonra Ece biraz sakinleşti. Korkunç bir şey. Bir kadın düşünün, kocasının ölümünü haberlerde canlı canlı izledi. Bu cinayetin tasarlandığı çok net ortada. Sürekli adres değişikliği yapmışlar. Emniyet bir kişi hariç hepsini eş zamanlı yakaladı. Adalet sistemi çalışıyor. O da yakalandığı zaman tamamen iş çözümlenecek" ifadelerini kullandı.

Sunucu ​Ece Erken verdiği röportajda, eşinin 65 bin lira için öldürüldüğüne inanamadığını söyleyerek, cinayetin planlı olarak işlendiğini savundu.

ECE’NİN DOKTORU “UYKUSUNDA KALBİ DURABİLİR” DİYEREK UYARDI

Serengil açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Ece hiç kendinde değil. Şüpheliler yakalandıktan sonra Instagram paylaşımı yapabilecek gücü kendinde bulabildi. Hiç hali yok. O kadar çok ilaç içiyor ki kendine gelmemek için. Hatta doktoru 'Uykusunda kalbi durur! Bunu asla kullanmayacak' diye uyardı. Uyanmak istemiyor, hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Evde her gün dua okutturuyor. Elinden eşinin fotoğrafı düşmüyor. Ece'yi zor bir süreç bekliyor. Allah sabır versin."