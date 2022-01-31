Türkiye Gazetesi

ATV'de yayınlanan gündüz kuşağı programında, 2 çocuk babası birine kaçan 18 yaşındaki Elif'e verdiği tepkiyle gündem olan ünlü sunucu Esra Erol, canlı yayında eleştirilere cevap verdi. Esra Erol, "Benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarını kabul etmelerine duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu. Sadece bir dakikayla ve sistematik şekilde yayılmış görüntüyle beni yargılamayın" dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Yaşadığı olay sonrası yayında gözükmek istemeyen 18 yaşındaki kıza Esra Erol'un sert tepki göstermesi ve kızın isteğinin dışında kemeraya alınması, sosyal medya büyük tepki çekti. Hazal Kaya ve Doğa Rutkay gibi birçok ünlü isim de olaya ilişkin Esra Erol'a tepki gösterdi.

Sosyal medyada gündem olan durum sonrası aldığı tepkilere karşı sessizliğini canlı yayında bozan Esra Erol, "Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarını kabul etmelerine duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu." ifadelerini kullandı.

"BİR DAKİKALIK GÖRÜNTÜYLE BENİ YARGILAMAYIN"

Esra Erol, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınlar ve çocuklar konusunda savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum."

Esra Erol'un “Stüdyoya çıkmak istemiyorum” diyen Elif'e tavrı gündem oldu, ünlü isimler sessiz kalmadı Ünlü sunucu Esra Erol’un programında ekran önüne çıkmak istemeyen 18 yaşındaki bir genç kızı azarlayıp bağırması sosyal medyada gündem oldu. Yaşananlara her türlü kesimden yorum gelirken, Hazal Kaya ve Bergüzar Korel de olaya sessiz kalmadı.

Prof. Dr. Arif Verimli Esra Erol'un kadrosuna dahil oluyor Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli anlaşmazlık sonucunda ayrılmıştı. Gündeme gelen yeni bir iddia ile Verimli'nin Esra Erol'un kadrosuna gireceği konuşuluyor.