Türkiye Gazetesi

Yayın hayatına başladığından bu yana ilgi ile takip edilen Sadakatsiz dizisinde sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı. Dizinin ilk bölümündne beri kadroda olan ile ilerleyen bölümlerde ekibe dahil olan iki ismin yapıma veda edeceği öğrenildi.

KADRODAN AYRILMA SEBEPLERİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’in başrolünü paylaştığı dizide ana kadroda yer alan iki oyuncu birden yapımdan ayrılacak. Dizide Melih ve Bahar rollerini oynayan Ali İl ile Yeliz Kuvancı kadroya veda edecek. Dizideki hikayelerinin bitmesi sevilen iki oyuncunun kadrodan ayrılma sebebini meydana getirdiği söyleniyor.

Koronavirüs Sadakatsiz setine de sıçradı: İki başrol salgına yakalandı Ekranların fenomen dizisi Sadakatsiz'in başrol oyuncusu Cansu Dere'nin koronavirüse yakalandığının duyulmasının ardından, rol arkadaşı Berkay Ateş'in de testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Sadakatsiz izleyicilerine Burak Sergen sürprizi Bir ay önce koronavirüs tanısıyla hastaneye kaldıran ve yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'den iyi haber gelmişti. Normal odaya alınan Sergen, oyuncusu olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde rol alarak izleyenlere sürpriz yaptı.

Sadakatsiz’in Ali’si koronavirüse yakalandı Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından Alp Akar da koronavirüse yakalandığını duyurdu.