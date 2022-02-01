Türkiye Gazetesi

Bir televizyon programıyla adından söz ettiren 30 yaşındaki fenomen Kübra Ece Beylikdüzü’nde bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldıktan sonra Avcılar Gümüşpala’da ikamet eden eski erkek arkadaşı olduğu söylenen Mehmet Emre Ş. isimli arkadaşının evine gitti. Ece burada 4. Kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili acılı ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve aralarında eski erkek arkadaşının olduğu söylenen 7 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TELEFON GELİNCE EVE TEKRAR DÖNÜYOR

Kuzeninin ölümüyle ilgili konuşan İbrahim Sümer, herkese sabırlar dileyip olayı sabaha karşı haber aldıklarını ifade ederek, “Hastanede vefat ettiğini öğrendik. Bildiğimiz kadarıyla yıllardır arkadaşı olan kız arkadaşının doğum gününe gittikleri doğum gününe müteakip eve döndükleri. O arada telefon mu geliyor ne oluyorsa tekrar dönüp olayın gerçekleştiği eve Avcılar’a gidiyorlar. Orada bir arbede olup olmadığını bilmiyoruz. Vücudunda darp izi var mı yok mu bilmiyoruz ama sırt üstü düştüğünü beyninden yaralandığını biliyoruz. Adaletimize güveniyoruz” dedi.

“NİŞANLI DEĞİLDİ O ŞAHISLA”

24 saatten daha fazla süre şüphelilerin gözaltında olduğunu ifade eden Sümer, “Bazı haberlerde nişanlı deniliyordu ama nişanlı değildi o şahısla. Aralarında bir dost bağı arkadaşlık olmuş ama 1 aydan fazla olmuş ayrılalı. İsteme, nişan, aile arasında böyle bir şey yok. Kendi aralarında da olduğunu düşünmüyorum. Aile olarak babası annesi kardeşleri şikayetçi oldu. Ailesi olarak kendi üstümüze düşeni yapacağız. Bu olayların yaşanmaması için, toplumsal bilincin olması için, insanların kadınlara düşmanlığı olmaması için uğraşacağız” diye konuştu.