Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Türk sinemasının değerli isminin Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, usta oyuncunun hastanede koronavirüs kaptığını iddia etmişti.

“HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK”

Açıklamalarıyla şoke eden Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü hastaneye “Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten” suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Günay Girik, Fatma Girik'in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı. Girik, yeğenine dava açma sebebini ise şu şekilde özetledi:

“Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bu süreç boyunca ‘Fatma Girik’in mal varlığına tedbir konulması’ hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir.”

Fatma Girik - Günay Girik

“BUNU ARAŞTIRACAĞIM, PEŞİNDEYİM” DEMİŞTİ

Günay Girik, hastane önünde yaptığı açıklamada, “Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim” şeklinde konuştu.