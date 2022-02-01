Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aldığı evlilik teklifini herkese ilan eden Hadise'den üzücü haber geldi. Ünlü şarkıcının yakın zamanda Instagram hesabından takibe aldığı sevgilisi Mehmet Dinçerler'i takipten çıkarması, ardından Dinçerler'in hesabını kapatması ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı yüzük gündem oldu.

BORÇ İDDİALARI AYRILIK MI GETİRDİ?

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlenmek teklifi ederken verdiği ve 3 milyon TL'ye aldığı iddia edilen tektaşın değerinin 40 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" sözleriyle tepki göstermesi üzerine yeğen Dinçerler iddialara ilişkin açıklama yaptı.

MEHMET DİNÇERLER İDDİALARA CEVAP VERDİ

İddiaların odağındaki isim Mehmet Dinçerler sonunda suskunluğunu bozdu. Dinçerler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borcun bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık. Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır.

Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz. Bugün gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz.

Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde Hadise'yi yanındna ayırmaması, ünlü popçunun aileye girdiği yönündeki haberleri gündeme getirmişti.

AYRILIK İDDİALARINA KARŞI SESSİZ KALDI

Gündem de dolaşan iddialara da yanıt vermesi beklenen Mehmet Dinçerler, Hadise ile ayrılıp ayrılmadıklarına dair herhangi bir açıklama yapmayarak, bu konudaki sessizliğini korumayı tercih etti. Dinçerler'in bu tavrı ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Mehmet Dinçerler ile dünya evine giriyor.

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