Türkiye Gazetesi

Emre Karayel babasının ölüm haberiyle sarsıldı. 49 yaşındaki ünlü oyuncu acı haberi, sosyal medyadan duyurdu. Babasının bir fotoğrafına Instagram hesabından yer veren oyuncu, altına "Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Cenazesi bugün (03.02.2022) Adana Kabasakal mezarlığında ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun" notunu düştü.

Pınar Altuğ, Demet Evgar, Pelin Akil gibi birçok ünlü isim Emre Karayel’e baş sağlığı dileklerinde bulundu.

GEÇEN HAFTA BABA OLMUŞTU

Mimar Gizem Demirci ile 2020 yılında nikah masasına oturan oyuncu Emre Karayel geçtiğimiz hafta baba olmuştu. Çift, bebeklerine ‘Can’ adını vermişti. Oğlunun doğumuna giren Karayel, fotoğraf paylaşarak, “Oğlumuz Can sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Çok mutluyuz" yazmıştı.

Emre Karayel, baba olacağını sette öğrendiğini şu sözlerle açıklamıştı:

"İzmir’de setteydim. Gizem bir arkadaşıyla gidip test yaptırmış. Bilmediğim bir numaradan arandım. Arkadaşı ‘Ben doktorum, size bir şey söylemek durumundayım’ deyince panikledim. Sonra ‘Baba oluyorsun!’ dedi, ayaklarımın altına sünger konmuş gibi oldum. İsmi Can olacak. Abim koydu. Benim de gönlünden geçen isim Can’dı."