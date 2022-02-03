Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu, gözyaşları içinde toprağa verilirken Ece Erken'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Arkadaşı Seren Serengil ise geçtiğimiz günlerde Ece Erken'in iyi olmadığını söylemişti, bugün Erken'e dair yeni açıklamalar yapan Serengil, durumunun iyi olmadığını yineledi anlattıkları sevenlerini kahretti.

"YAZIKTIR YARALAMAYIN"

Seren Serengil, Ece Erken'in iyi olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Hiç de sizin bildiğiniz gibi değil. Yazıktır bu kızı yaralamayın. Eteğimdeki taşları dökmek zorunda olmak istemiyorum. Annesi ilaç vermek istemiyor. İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor tuvalette düşüyor, oralardan alıp içiyor. Kendinde değil. Yaşamak istemiyor. Canımız acıyor elimizden bir şey gelmiyor, bir şey söylemek istemiyor.''

NİHAT DOĞAN ECE ERKEN'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Nihat Doğan, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Ece Erken'i hedef aldı ve 'Top çevirme' diyerek şunları söyledi:

''Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Acını paylaşıyorum sana sabır diliyorum ama bu kirli ilişki ağını açık açık anlat. Belki Benan hanım da bilmek istiyordur. Bunlar bu işi hallettiler ganimeti paylaşamadılar mesele bu."

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet görüntülerinin yayınlanmasına isyan etti Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyadan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölüm anına dair yeni görüntülerin yayınlanmasına tepki gösterdi. Zor günlerini atlatmaya çalışan Erken, “Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını, beni, sevenlerini neden düşünmüyorsunuz? Neden!” diyerek isyan etti.

Nihat Doğan'dan Ece Erken'e zehir zemberek sözler Yorumculuk yaptığı programda Ece Erken'e zehir zemberek sözler söyleyen Nihat Doğan; "Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de." dedi.

Eşi öldürülen Ece Erken’den Bakan Soylu'ya teşekkür mesajı Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Faillerin bulunmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.