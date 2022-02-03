Türkiye Gazetesi

Oyuncu Emre Karayel, 7 gün önce ilk bebeği Can'ı kucağına alırken, 88 yaşındaki babası Öcal Karayel’i ise bugün tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Baba Karayel, Adana’da Kabasakal Mezarlığı’nda bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oyuncu Karayel, babasının tabutuna Fenerbahçe atkısı koyarak onu uğurladı.

BABAM KOYU FENERBAHÇELİYDİ

Karayel, yaptığı açıklamada babasının bir süredir hastanede tedavi gördüğünü, bugün de 88 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, “Babam koyu bir Fenerbahçeliydi. Bütün çocuklarını da Fenerbahçeli yapmıştı. Bugün o yüzden Fenerbahçe atkısıyla uğurluyoruz” dedi.

ÖLMEDEN TORUNUNU GÖSTERDİK

Karayel, "Babam 88 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Torununu bekliyordu. Yoğun bakımda fenalaşmıştı. Sonra gözlerini açtı. Torununu gösterdik. Onu gördü. Bugün mübarek gün, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Özleyeceğiz” dedi.

YENİDOĞAN OĞLUNA SARI LACİVERTLİ TULUM GİYDİRMİŞTİ

Emre Karayel geçtiğimiz hafta baba olmuştu. 3,5 kilo ağırlığında ve 50 cm boyunda doğan bebeğe ‘Can’ adı verildi. Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Karayel, oğluna doğar doğmaz sarı-lacivert tulum giydirmişti.