Türkiye Gazetesi

Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı dizinin 26. bölüme kadar süreceği konuşuluyordu ancak dizi erken final kararı aldı.

16. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Dev bütçeli dizinin reytinglerinin beklentinin altında erken final kararında etkili olduğu iddia edildi. Dizi aslında 26. bölümde final kararı alınmıştı. Ancak sezon sonunu bekleyemedi. Kanunsuz topraklar haftaya ekrana gelecek 16. bölüm ile yayın hayatını noktalayacak. Böylece dizi planlanandan 10 bölüm önce sonlandırılmış olacak.

DİZİNİN KONUSU

1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklif vardır. Malik Bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem, ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’un zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gedik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir