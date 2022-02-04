Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Jimnastik Kulübünün eski yöneticilerinden olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gerekli çalışmaları başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü şüphelileri yakalayıp gözaltına almıştı. Ancak olayın faillerinden olan Seccad Yeşil ve Serkan Dakman henüz yakalanamadı. Ünlü sunucu Erken, bu günün Regaip Kandili olduğunu belirterek Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Ece Erken, merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu için en büyük isteğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, rahmetli eşi için en büyük isteğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

EŞİMİN KANI YERDE KALMAMALI

Erken, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bu mübarek günde en büyük isteğim,

Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın Emniyet Birimleri tarafından yakalanması ve 11 şerefsizle birlikte en ağır cezayı almaları. Tasarlayarak yaptıkları bu cinayetin cezasını çekmeliler. Eşimin kanı yerde kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Seren Serengil'den korkutan açıklama: Ece Erken'in durumu kötü Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken'in son durumunu Seren Serengil anlattı. Serengil, Erken'in giderek kötüleştiğini, hiç iyi olmadığını söyledi.

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet görüntülerinin yayınlanmasına isyan etti Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyadan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölüm anına dair yeni görüntülerin yayınlanmasına tepki gösterdi. Zor günlerini atlatmaya çalışan Erken, “Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını, beni, sevenlerini neden düşünmüyorsunuz? Neden!” diyerek isyan etti.

Nihat Doğan'dan Ece Erken'e zehir zemberek sözler Yorumculuk yaptığı programda Ece Erken'e zehir zemberek sözler söyleyen Nihat Doğan; "Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de." dedi.