Türkiye Gazetesi

Belçika'nın Liege kentinde yaşayan genç fenomen, annesini boğmaya çalışan üvey babası Pietro R.'nin elinden kurtarmaya çalıştı. Aralarında çıkan arbedede üvey babası tarafından bıçaklanarak öldürülen Luca hayatını kaybetti. Olay sonrası 44 yaşındaki Pietro R. kayıplara karışırken tüm ülkede hakkında arama emri çıkarıldığı öğrenildi.

Üvey baba Pietro R.'nin, genç fenomenin annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi. Genç fenomen için sağlık yardımının geciktiği iddia edilirken Luca Pisciotto’nun ölümü ülkede şok etkisine neden oldu.