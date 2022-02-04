Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisine genç bir yıldız katıldı. Özge Özkaplan dizide” Şahsenem”i canlandıracak.

ROLÜNE UZUN SÜRE HAZIRLANDI

Dizide Şahsenem karakteri ile güçlü bir kadın karakteri canlandıran Özge Özkaplan, diziye giriş yaptığı ilk haftadan itibaren dikkatleri üzerine çekerek dizinin takipçileri tarafından sevildi. Özge Özkaplan'ın canlandırdığı Şahsenem karakterinin hikayesi ise ilk haftadan merak konusu oldu.

Dizide güçlü, gözü kara ve güzel bir kadını canlandıran Özge Özkaplan, rolüne uzun bir süre sıkı şekilde hazırlandı.

ÖZGE ÖZKAPLAN KİMDİR?

16.03.1989 tarihinde Ankara'da doğan Özge Özkaplan, Bilkent Üniversitesi'nin İşletme Bölümü’nden mezun oldu.



Yağmur Ulusoy Göktürk’ten Temel Oyunculuk dersi aldıktan sonra Hakan Barış ve Esra Kızıldoğan’dan oyunculuk eğitimi aldı ve halen Esra Kızıldoğan ile oyunculuk eğitimlerine devam ediyor.



Barış Yıldız ve Hakan Karsak’tan Temel ve İleri Oyunculuk eğitimleri aldı.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Sunuculuk Diksiyon Eğitimi aldıktan sonra ilk setine bir belgesel film ile giriş yaptı.



2017’de Blu TV‘de mini seri olarak yayınlanan, katledilen 3 güzel insanın hayat hikâyesinin anlatıldığı Çalınmış Hayatlar dizisinde Özgecan Aslan’ı canlandırdı. Bu rolü ile büyük beğeni toplayan oyuncu, projelerine ara vermeden devam etti.



2018 yılında Kalbimin Sultanı dizisinde Ayperi karakterini canlandırdı.



2020 yılında Meltem Taşkıran’dan Şan dersleri almaya başladı ve halen eğitimine devam ediyor.



2021 yılında ilk uzun metrajlı çalışmasını Milyonda Bir filmiyle gerçekleştirdi.



2022 yılında TRT 1 kanalında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizine Şahsenem karaktere hyat veren Özge Özkaplan, hem kılıç hem de ata binme dersleri alarak karakterine sıkı hazırlandı.



Özge Özkaplan, piyano ve davul çalıyor.