Türkiye Gazetesi

Mahkum dizisinin başrol oyuncusu Seray Kaya, doğum gününde 2019 yılında kaybettiği babasının mezarına gitti. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak babasına olan duygularını son kez dile getirdi.

ACI HABERLE YIKILMIŞTI

31 yaşına giren Seray Kaya, 2019 yılında doğum gününe 1 gün kala babasını kaybetmişti. Acı haberle yıkılan güzel oyuncu, setlere uzun süre ara vermişti.

DOĞUM GÜNÜNDE BABASININ MEZARINA GİTTİ

Babasının ölümüyle zor günler atlatan oyuncu, dün hem babasının ölüm yıl dönümü için mezarlığa gitti. Mezarlığa giden Seray Kaya, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "İyi ki doğdum babam" notunu düştü.

Doğum gününde babasının mezarlığına gitti.