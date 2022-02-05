Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde dijital platformlarda izlediğimiz Çağatay Ulusoy, ekranlara Süslü Korkuluk adlı diziyle dönmeye hazırlanıyordu. Ulusoy dizide Alina Boz ile partner olmuştu. Dizinin tanıtım filmi epeydir Tv8 ekranlarında yayınlanıyordu. Birçok kişi oyuncu kadrosunun devamını merak ediyordu. Sabırsızlıkla beklenen dizi için sürpriz isimlerle görüşmeler sürerken kötü haber geldi.

Dizide Çağatay Ulusoy'un partnerinin güzel oyuncu Alina Boz olduğu resmen açıklanmıştı.

YAPIMCI İLE ACUN ILICALI KRİZİ

Dizinin yapım şirketi OGM Pictures ile Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı ile arasındaki anlaşmazlık krize neden oldu. Yapım şirketi ortağı Onur Güvenatam ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun, Acun Ilıcalı ile aralarındaki anlaşmada bazı problemler çıktı. İddiaya göre bu sebepten proje iptal edildi hatta Süslü Korkuluk dizisi Tv8 yapımları arasından çıkartıldı.

OYUNCU KADROSUNDA USTA İSİMLER

Dizide Çağatay Ulusoy, gelinlik diktiği genç kıza aşık olacak olan ünlü bir terziye hayat verecekti. Dizinin kadrosuna son olarak Olgun Şimşek katılmıştı. Şimşek, Ulusoy’un babası rolünü canlandıracaktı. Dizi için Fatih Artman ve Salih Bademci’yle de görüşmeler sürüyordu.