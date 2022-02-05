Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi başarılı oyuncuları buluşturan Sadakatsiz güçlü senaryosu ve kadrosuyla sezonun iddiaları dizileri arasında yerini almayı başarmıştı. Ancak diziyle ilgili seyirciyi üzen bir gelişme yaşandı.

HİKAYE TIKANDI

Kanal D’nin beğeniyle izlenen dizisinin ekranlara veda edeceği iddia edildi. Reytingleri çok iyi giden diziyle ilgili bu dedikodunun yaşanma nedeni ise senaryo… Başarılı yapımda, sezon başında senarist krizi yaşanmış ve yapımcı Fatih Aksoy eski ekiple yollarını ayırmıştı. Şimdi dize sevilen diziyle ilgili artık hikayenin tıkandığı ve ilerlemediği düşüncesi söz konusu. Diziyle ilgili bu iddialar sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler yaptıkları yorumlarla hem üzüntülerini hem de şaşkınlıklarını dile getirdi.

DİZİDE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Öte yandan yayın hayatına başladığından bu yana ilgiyle takip edilen Sadakatsiz’de hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. dizide Haluk Güçlü rolünü üstlenen Burak Sergen çok yakında projeye veda ediyor. Dizide Melih ve Bahar rollerini oynayan Ali İl ile Yeliz Kuvancı geçtiğimiz günlerde kadroya veda etmişti. Nedeninin ise iki oyuncunun dizideki hikayelerinin bitmesi olarak öne sürülmüştü.