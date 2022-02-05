Türkiye Gazetesi

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncular Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019 yılındaki ikiz kızlarını kucaklarına aldı. Sosyal medyada kızları Alin ve Lina ile birçok paylaşımda bulunan ve takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen aile, zor durumda olan bir ailenin yüzünü güldürdü.

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinde başrol oyuncusu olan Pelin Akil ve son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Ayaz karakteri ile izleyicilerin karşısına geçen Anıl Altan, sosyal medyada milyonlar tarafından takip ediliyor.

Anıl Altan ve ikiz kızları Alin ile Lina

"TÜM İMKANI OLAN DOSTLARIMA ÖRNEK OLSUN"

İkiz kızları adına daha öncede de birçok bağış yapan çift, bu kez bir ailenin yüzünü güldürdü. Maddi durumu kötü olan ve evlerinde birçok eksik olan aile için harekete geçen Anıl Altan, ailenin televizyon, halı, dolap, kapı ve 6 aylık erzak giderlerini karşıladı. Yapılan yardıma aracı olan kişi, durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Anıl Altan'ı eşi Pelin Akil, hesabından paylaşımda bulunarak "Ağladım kocam, örnek alınacak davranışını paylaşıyorum ki tüm imkanı olan dostlarıma örnek olsun. Alin'im ve Lina'm çok şanslı" notunu yazdı.

Ünlüler dünyasında en eğlenceli baba olarak kabul edilen Altan'ın bu davranışı taktir edildi. Altan, daha önce de kızlarına oyuncaklarını diğer maddi durumu iyi olmayan çocuklarla paylaşmalarının önemini vurguladığı paylaşımlarıyla alkış toplamıştı.

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