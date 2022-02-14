Türkiye Gazetesi

Şu sıralar Kanal D’de yayınlanacak Üç Kız Kardeş adlı dizide oynamaya hazırlanan İclal Aydın, tatlı bir heyecan yaşıyor. Ünlü oyuncu yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir süredir gözlerden uzak olan Aydın, bu süreçte fazla kilolarını da verdi ve fit bir görüntüye kavuştu.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Başarılı oyuncu İclal Aydın, uyguladığı sıkı diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Zayıflamış halinin fotoğrafını paylaşan İclal Aydın takipçilerinden de övgü mesajları aldı. 50 yaşındaki oyuncunun fotoğrafını görenler “Yıllara adeta meydan okuyor” , “Genç kız gibisin” , "Güzel gözlü kadın, yine göz kamaştırıyorsunuz" tarzında yorumlar yaptı. Ünlü oyuncunun özellikle yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

İclal Aydın eski hali - Şimdiki hali...

Ünlü oyuncu daha önce katıldığı bir programda aldığı kilolardan bahsederken şöyle konuşmuştu:

"Tiroid problemim var, ilaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Aldığım kiloların arkasından güzel yedim, troid ilaçlarımı da bıraktım. Bunun sonucunda 2.5 ayda 7 kilo aldım. Hemen bu kilolarımı vermek istedim. Doktorum 'Sen toplu konutlardan ev alacak kadar paran varken, ben Bodrum'dan villa alacağım diyorsun. Artık öyle bir şey yok. Sen bundan sonra böyle yaşamayı öğreneceksin' dedi."

Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeninin çocukları çıktı Başarılı oyuncu İclal Aydın, kuzeni Tülin Alpgündüz'ün İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'e sosyal medya hesabından paylaştığı duygu dolu sözlerle veda etti.