Türkiye Gazetesi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy Yeşilköy'de, sahibi olduğu restoranda silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından eşi Ece Erken, acısını yaşamaya devam ediyor. 27 Ocak'ta kaybettiği eşi için camide mevlit okutan ünlü sunucu, dua çıkışında kısa bir açıklama yaptı.

İLAÇLARI SAKLIYORLAR

Ayakta durmakta zorluk çektiği görülen ve eşinin ölümünün ardından ağır ilaçlar kullandığı öğrenilen Ece Erken için yakın arkadaşı Seren Serengil, Erken'in çok fazla ilaç içtiğini ve ailesi kendisine artık vermek istemediği için iç çamaşırını sakladığı ilaçları gizli gizli içtiğini söylemişti.

“40’INI ÇIKARTABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

"Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor" diyerek Erken'in tüm sevenlerini korkutan Serengil'in bu açıklamasının ardından ünlü sunucu, cami çıkışında kısa bir açıklama yaptı.

EŞİNİN MONTUNU GİYDİ

Erken, eşinin tespihini elinden bir an olsun düşürmedi. Yine eşinin montunu giyerek camiye gelen Ece Erken, cami çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" ifadelerini kullandı.