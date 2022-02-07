Şarkıcı Işın Karaca, Memleketi İzmir'de verdiği konser sırasında meydana gelen kaza sonrası zor anlar yaşadı. Hastaneye kaldırılan Karaca'nın bir bacağının sargıda hali hayranlarını üzdü.
HASTANEDEN PAYLAŞTI
Geceyi hastanede geçirmek zorunda kalan Işın Karaca esprili bir paylaşım yaptı.
Işın Karaca'nın paylaşımı.
TOPUKLU AYAKKABIDAN DÜŞMEKTE MARİFET İSTER
Sosyal medya hesabından hastane görüntülerini yayınlayan Işın Karaca, paylaşımına "İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister" diye yazdı.
Işın Karaca o anları anlattı: Hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim İzmir'de serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Minik çocuğun ölümüne şahit olan Işın Karaca, "Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim" ifadelerini kullandı.
Işın Karaca’nın acı günü Şarkıcı Işın Karaca'nın anneannesi hayatını kaybetti.