Türkiye Gazetesi

Başrollerini Esra Bilgiç, Uğur Güneş, Necip Memilli ve Kaan Taşaner'in paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisi ekranlara veda ediyor. 1939 yılını konu alan dizi, reyting yarışında beklentilerin altında kalınca FOX TV final duyurusunu yaptı.

FOX ekranlarında final yapan dizilerin arasına bir yapım daha ekleniyor. Son dönemde birbirinden ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı Elbet Bir Gün, Misafir ve Elkızı gibi dizilerin fişini çeken kanal yönetimi, bir dizi için daha harekete geçti. Dev bütçeli dizinin reytinglerinin beklentinin altında kalması nedeniyle 26 bölüm süreceği iddia edilen dizi için erken final kararı alındı.

Kanunsuz Topraklar, 9 Şubat Çarşamba akşamı 16. bölümü ile ekranlara veda edecek.

FİNALLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yeni yılla birlikte ekranlarda adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Kanallar final haberlerini peş peşe verirken Annemizi Saklarken, Elkızı, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kalp Yarası gibi diziler bir hafta içerisinde ekranlara veda etti.

İzleyenleri üzen haber: Sadakatsiz final mi yapıyor? Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’in sezon sonu final yapacağı iddia edildi.