Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 16’sı emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti. 1 şüpheli ise korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede karantinaya alınmıştı. Adliyede nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan 16 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuş, ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Silah bulundu Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi daha gözaltına alındı gözaltı sayısı 17’e yükselirken cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet silahı emniyet güçleri tarafından bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken ile yaptığı röportaj ortaya çıktı: Çok geç tanıştık Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’in YouTube kanalına konuk olduğu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Erken’in “Beni tanıdığın için pişman mısın?” şeklindeki sorusuna verdiği cevap herkesi duygulandırdı.