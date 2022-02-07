Türkiye Gazetesi

Özel bir televizyon kanalında magazin programı sunan 2. Sayfa’nın sunucuları Gülşen Yüksel Salt ile Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptıkları paylaşım magazin dünyasının gündemine düştü. Bu iddianın ardından gözler dün evlilik yıldönümlerini kutlayan Hazal Kaya ile Ali Atay'a çevrildi.

"KOCASININ GİZLİ ÇAPKIN OLDUĞUNU NEREDEN BİLSİN!"

Paylaşımda, "Bir de örnek çift diyorduk! Bir de bu aralar yıl dönümlerini kutlayacaklar... Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin. Gizlide olan gizli kalmıyor maalesef. Detaylar canlı yayında" ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili canlı yayında konuşacaklarını belirten sunucular başka herhangi bir detay açıklamadı.

TWITTER’DA GÜNDEM OLDU

Bu iddianın ardından hem Hazal Kaya hem de Ali Atay Twitter’da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları iddia ile ilgili şu yorumları yaptı:

Bir Ali Atay-Hazal Kaya evliliği kalmıştı, çamur atmadığınız… Mecnun yapmaz böyle şeyler!

Ali Atay böyle bir şey yaptıysa ben adımı değiştiririm, mümkünatı yok.

Ali Atay, Hazal Kaya'yı aldatmış tweetleri görüyorum, inşallah çirkin bir ftiradır.

İKİLİDEN AŞK DOLU PAYLAŞIM

İkili, haklarındaki ihanet iddiasına bir açıklama yapmadı. Hazal Kaya ve Ali Atay’dan iddiayı yalanlayan tarzda bir paylaşım geldi. Twitter hesabından Kaya'nın rol aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin fragmanını paylaşan Ali Atay, "Helal olsun sevgilime be! Gurur duyuyorum" dedi. Hazal Kaya ise eşinin paylaşımına "Sevgilim" yazarak cevap verdi.