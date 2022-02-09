Türkiye Gazetesi

Daha önce kanser dolayısıyla defalarca ameliyat olan Fulden Uras’ın hastalığı tekrarladı. Kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran 53 yaşındaki şarkıcı sevenlerinden şu sözlerle dua istemişti:

"Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok."

“DİRENLER BİRAZ CANIMI YAKIYOR, ONUN DIŞINDA SIKINTI YOK”

Ünlü sanatçı ameliyatının başarılı geçtiğini şu sözlerle duyurdu ve sağlığına ilişkin son durumuyla ilgili bilgi verdi.

“Binlerce mesaj… İyi ki varsınız! Birkaç güne toparlanırım. Direnler biraz canımı yakıyor, onun dışında sıkıntı yok, çoğu bitti azı kaldı. Doktorumun aldığı karar var. 25 Mart’ta bu işe nokta koyacağız Allah’ın izniyle. Biraz düzeleyim detaylı anlatırım. Hepinizi çok seviyorum, dualarınız da mesajlarınız da o kadar iyi geliyor ki…”

ANNESİ DE AYNI HASTALIKTAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Annesi de 2017 yılında kanserden vefat eden Fulden Uras o dönem "Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor" demişti.

FULDEN URAS KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğdu. 1986’da Ah Bu Kadınlar filmindeki başrolüyle ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991’de “assolist” olarak sahneye çıktı. 1995’te ilk albümü Belliydi Zaten’i çıkardı. Ünlü sanatçı bugüne kadar birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Uras, Belliydi Zaten (1995), Bensiz Olsun (2000), Cici (2004), Nelere Dayandı Bu Yürek (2006), On (2009) isimli albümleri de mevcut.

Ünlü şarkıcıdan kötü haber: Fulden Uras hastaneye kaldırıldı Ünlü şarkıcı Fulden Uras daha önce meme kanserine yakalanmış, birçok kez ameliyat olmuştu. Hastalığı nükseden Uras, apar topar hastane kaldırıldı. Ameliyat olan şarkıcı, sevenlerinden dua istedi.

Fulden Uras'tan kötü haber 10 senede 11 kez ameliyat olan Fulden Uras'a, rutin kontrolleri için gittiği hastanede meme kanseri teşhisi koyuldu. Şarkıcı, "Sağ göğsümün tamamı, sol göğsümün bir kısmı alınacak. Benim için dua edin" dedi.