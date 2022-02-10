Türkiye Gazetesi

Sihirli Annem dizisindeki rolüyle akıllara kazınan gelen Gizem Güven, 2020 yılında 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncuyu en mutlu gününde Sihirli Annem kadrosu da yalnız bırakmamıştı. Ancak genç çiftin evlilikleri kısa sürdü.

“YAŞADIĞIMIZ FİKİR AYRILIKLARINI ÇÖZÜME ULAŞTIRAMADIK”

1.5 yıl önce dünya evine giren Gizem Güven ve Caner Turp çifti boşanma kararı aldı. Bu kararı Gizem Güven Instagram hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Gizem Güven - Caner Turp

GİZEM GÜVEN KİMDİR?

31 Aralık 1993’te İstanbul’da doğdu. Çocuk yaştan itibaren birçok reklam filminde oynayan Güven, sinema filmlerinde dublaj da yaptı. İlk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek dizisi ile televizyon hayatına atıldı. Bu yıllarda reklam projelerini sürdürdü. Ekranların uzun soluklu dizisi Sihirli Annem’de tanındı. Ardından 2006 yılında Selena dizisinin kadrosuna dahil oldu, bu dizide Leyla karakterini canlandırdı. Ünlü oyuncunun Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde aldığı eğitim devam ediyor. Güven okul hayatını ve oyunculuk kariyerini bir arada sürdürüyor.

CANER TURP KİMDİR?

Futbolcu Caner Turp, 16 Nisan 1992 yılında Almanya’da doğdu. Siverek Belediyespor takımında stoper pozisyonunda görev yapan Turp, futbola Beşiktaş’ın alt yapısında başladı. İlk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig’de 3-0 yendikleri Derince Belediyespor karşısında çıktı. İlk golünü Tokatspor formasıyla 16 Mart 2014 tarihinde 2. Lig’de Tarsus İdman Yurdu’nu 3-2 yendikleri maçta attı. 1.83 boyunda olan ünlü futbolcu sol ayağına çok hakim.

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