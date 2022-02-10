Türkiye Gazetesi

Bir dönem ekranlarda yaptığı danslarla dikkatleri üzerine çeken Meriç Erkan, Yeni Şafak’a röportaj verdi. Ünlü ismin yeni stili ve hayat görüşü ise merak uyandırdı.

“İSLAMİYET’E DAHA UYGUN ŞEKİLDEYİM”

Maneviyata yönelen Meriç Erkan adını Mahmut olarak değiştirdi. Verdiği röportajda yaşadığı süreçten bahseden ünlü isim, "Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. İslamiyet'e daha uygun şekildeyim. Bu şekilde çıkmak istemedim. Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma. Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik" ifadelerini kullandı.

“O GÜZEL KÖŞKLERDEN KABRE GİRECEKSİN”

Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olan Erkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabre. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim."

ESRA EROL’DA YAPTIKLARIM KURGUYDU

Meriç Erkan, bir dönem Esra Erol’un programına katılarak taliplerini aramıştı. Erkan verdiği röportajda katıldığı izdivaç programıyla ilgili de “Hepsi kurguydu” şeklinde konuştu.

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

2 Temmuz 1969’da Samsun’da doğdu. İlköğretimini Samsun’da tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun oldu. Sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı. Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyurdu. Meriç Erkan, bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile adından söz ettirmişti. "Esra Erol’da” programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, programda taliplerini aramıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Erken maneviyata yönelerek inzivaya çekildi.

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