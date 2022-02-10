Türkiye Gazetesi

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar hayata gözlerini yumdu. Sevilen sanatçının ölüm haberini menajeri sosyal medyadan duyurmuştu. Önceki gün hayatını kaybeden sanatçı Uçar'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesine getirildi.

Hamsiköy Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, ailesi ve yakınları katıldı.



Cenazede Uçar'ın eşi Fatma, çocukları Mesut ve Ömer Uçar taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından Sait Uçar, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Ünlü sanatçının ölüm haberini menajeri "Sanat Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" sözleriyle duyurmuştu.

SAİT UÇAR KİMDİR?

3 Nisan 1962'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Uçar, ilk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamladı ve Trabzon Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Yetenekli sanatçı, ortaokul sıralarında ilk bestesini yaptı. 26 albümünün söz ve müzikleri de kendisine aittir. Sait Uçar kendi albümlerinin yanında pek çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle destek verdi. 25 seneden uzun süre profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürdü. Uçar, Karadeniz müziğinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmayı başarmıştır.