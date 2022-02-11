Türkiye Gazetesi

60'lı yıllarda, Milli Orkestra eşliğinde, yeni düzenlemelerle modernize edilerek farklı bir form kazandırılmış türküler seslendiren Türk müziğinin güçlü isimlerinden olan Tanju Okan’ın oğlu ve tek çocuğu hayatını kaybetti.

Üzücü haberi Tansu Okan’ın menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu sosyal medyadan duyurdu. Yörükoğlu, paylaşımında "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" ifadelerini kullandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Tansu Okan’ın fıtık ameliyatı olduğu ve yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastaneye kaldırıldığı, burada hayatını kaybettiği öğrenildi.



Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sait Uçar hayatını kaybetti Uzun süredir kanser tedavisi gören Sait Uçar, hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin sevilen isminin ölüm haberini menajeri Naz Özcan sosyal medyadan duyurdu.