Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol’un boşanacakları iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre gündem olmuştu. Alişan, Instagram hesabından iddiaları yalanlayan bir açıklama yaparak, "Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin, yorum yapmayın" demişti. Ancak konuyla ilgili Buse Varol'dan herhangi bir açıklama ya da paylaşım gelmemişti.

PAYLAŞTIĞI ŞARKI SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncu Buse Varol, Instagram hesabından Nilüfer Örer'in 'Mevsim Bahar' şarkısıyla bir paylaşım yaptı. Şarkının sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından imalı bulundu, “Eşi Alişan’a gönderme yapıyor” şeklinde yorumlandı.

Varol'un paylaştığı şarkının sözleri şu şekilde:



'Bir deli rüzgar esse bir yerlerden.

Savurur mu, götürür mü beni bilmem.

O deli aşık mazide kaldı artık.

Dönecek mi geriye onu bilmem...

Hiç zaman olmaz mı?

Geri gelmez mi? Savunmasız duygular.

Ah o günleri bir daha vermez mi?

Acımasız şu yıllar.'

Buse Varol ile Alişan, 6 Mayıs 2018'de nikah masasına oturmuştu.

ÖNCESİNDE NE OLMUŞTU?

Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz, geçtiğimiz hafta sonu 1 yaşına girdi. Buse Varol kızı için lüks bir otelde parti düzenlerken Alişan ise aile arasında bir kutlama yapmıştı. İkilinin kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması ayrılık haberlerini beraberinde getirmişti.

Ünlü şarkıcı Alişan, boşanma iddialarına ilişkin açıklama yaparak şöyle demişti:

"Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış, yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin, yorum yapmayın. Bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız."

Buse Varol’dan ise boşanma iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Alişan iddialara son noktayı koydu: Biz bir karar verirsek açıklarız 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un boşanacakları yönündeki iddialar çok konuşuldu. Birkaç gündür gündemi meşgul eden açıklamalara yönelik ünlü şarkıcı Alişan açıklama yaparak, "Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin, yorum yapmayın" dedi.

Buse Varol sessizliğini bozdu: Kimse beni evdeki doğum gününe çağırmadı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz 1 yaşına girdi. Çift kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Herkesin dikkatini çeken bu durum ile ilgili Buse Varol sessizliğini bozarak “Beni kimse evdeki doğum gününe davet etmedi” dedi.