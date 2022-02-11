Türkiye Gazetesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın hayatı sona erdi ancak yankıları sürüyor. EDHO'nun önemli ismi Ozan Akbaba TRT ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru'na transfer oluyor. Geçtiğimiz aylarda Anka isimli beyaz perde projesinin hem senaryosunu kaleme alan ve hem de başrol oyuncusu olarak kameralar karşısına geçen Ozan Akbaba, Kasaba Doktoru dizisinde rol üstlenecek.

ANKA FİLMİNİ ÇEKMİŞTİ

Yaz döneminde de çalışmayı tercih edip kurduğu hayali gerçeğe dönüştüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Ozan Akbaba, sinema filmi projesiyle hayranlarına benzersiz dakikalar yaşatmıştı. 28 Ocak 2022 sinema salonlarında gösterime giren Anka adındaki projenin gerek senaristliğini üstlenen gerekse kadrosunda oynayan Ozan Akbaba'dan güzel bir haber daha geldi

KEMAL KARAKTERİYLE DÖNÜŞ YAPACAK

Akbaba, TRT1 Kasaba Doktoru dizisinde rol alacak. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kahraman doktorların öyküsünün konu olarak işleneceği Kasaba Doktoru isimli yepyeni bir dizi projesiyle el sıkışan Ozan Akbaba burada Kemal karakteri ile ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Oktay Kaynarca EDHO'ya son noktayı koydu, hayranlarına yeni müjdeyi verdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca, kendisine yöneltilen "EDHO yeniden başlayacak mı?" sorusuna verdiği net cevap ile dizinin hayranlarını üzerken, diğer yandan da yeni projesinin sinyalini vererek hayranlarını sevindirdi.

EDHO ekibine saldıran magandalarla ilgili yeni gelişme Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekibinden, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ve set çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 şüpheli hakkında soruşturmanın tamamlanması üzerine dava açıldı.

EDHO'ya sürpriz yorum! Arka Sıradakiler'in başrolü kadroya dahil oldu Yıllar önce yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinin Oktay'ı Bülent Çetinaslan, ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.