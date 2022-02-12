Türkiye Gazetesi

Küçük yaşta müzik hayatına atılan ve söylediği türkülerle adını duyuran Ceylan, son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündem olmuştu. Değişimiyle adından söz ettiren Ceylan bu kez kızı Melodi ile gündeme geldi. Ceylan’ın kızı estetikte adeta annesini solladı.

31 yaşındaki Melodi, estetik müdahaleler ile tanınmaz hale geldi. Melodi’nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Genç kızın küçüklüğünü bilenler değişimi karşısında şoke oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Melodi’nin fotoğraflarının altına kullanıcılar “Bambaşka biri olmuşsun” , “Estetikte annesini geçmiş” tarzında yorumlar yaptı.

Melodi Bozkurt'un son hali...

MELODİ BOZKURT KİMDİR?

10 Eylül 1990 tarihinde doğdu. Şarkıcı Ceylan’ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden olan kızı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle mezun oldu. Ardından yurtdışında master eğitimi aldı. Hala eğitimine devam eden Melodi, Toronto’ta yaşamını sürdürüyor. Müzikle ilgilenen genç kız, profesyonel dans eğitimleri de alıyor.

Ünlü sanatçı Ceylan’ın acı günü: Babası hayatını kaybetti Usta türkücü Ceylan'ın babası Ahmet Avcı hayatını kaybetti. Avcı'nın, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden babası Ahmet Avcı'yı gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurladı.

Türkücü Ceylan, vefat eden yeğenini özlemle andı Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan’ı geçen sene aralık ayında pankreas iltihabı sebebiyle kaybetmişti.