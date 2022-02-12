Türkiye Gazetesi

Fox TV’nin sevilen yarışması En Hamarat Benim’de gözyaşları sel oldu. Her zaman eğlenceli ve neşeli halleriyle bilinen Kadir Ezildi, babasından bahsederken gözyaşlarına engel olamadı.

PROGRAMDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Yarışmacılardan birinin yaşadığı sorunları anlatması üzerine Kadir Ezildi ağlamaya başladı. Ezildi, babasını küçük yaşlardan beri görmediğini özellikle bayramlarda bu eksikliği çok hissettiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Neşeli halleriyle bilindiğini ancak içinde fırtınalar koptuğunu belirten ünlü sunucu, kahkahalarının içindeki hüznü gizlemek için olduğunu anlattı.

“BABAMLA ANNEM AYRILDIKTAN SONRA AKŞAMLARI KAPI HİÇ ÇALMADI”

26 senenin 12 senesinin ağlayarak geçtiğini belirten Ezildi, içindeki hüznü şu sözlerle dile getirdi:

“Hiçbir zaman derdimi saklayan biri değilim. Hiç kimse dört dörtlük bir hayat yaşamıyor. Mevkiiniz ya da maddi durumunuz ne kadar iyi olursa olsun, geçmişte yaşadığınız hiçbir şeyi asla unutmuyorsunuz. Yarışmacılar bazen bir şey anlattığında benim bambaşka anılarım canlanıyor. Şimdi de kendi olaylarımı hatırladım. Annemle babam 2009 yılında ayrıldı. Sofraya normalde 4 tabak konurdu, 3’e düştü. Normalde akşamları kapı çalar, babam işten gelirdi. Ama o kapının artık çalınmayacağını bilmek beni üzdü.”

“HER BAYRAM NAMAZI ÇIKIŞI CAMİNİN KÖŞESİNDE AĞLIYORUM”

Özellikle bayramlarda babasının eksikliğini yaşadığını belirten sunucu programda ilk kez aile hayatına dair itiraflarda bulundu:

“Bunu ilk defa anlatıyorum. En zoru buydu benim için. Babam bizi bayram sabahları namaza götürürdü, çıkışta da onunla bayramlaşırdık. Şimdi her bayram namazı çıkışı caminin köşesinde ağlıyorum. Babasıyla bayramlaşan çocukları izliyorum sadece uzaktan. Bana kızıyorlar ama iki dünya bir araya gelse babamı affetmeyeceğim. İçimizde yaşadığımız acılar ölene kadar bizimle gelecek.”

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Kadir Ezildi, sunduğu televizyon programları ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

En Hamarat Benim isimli programda sunuculuk yapan Kadir Ezildi, daha önce de Temizlik Benim İşim isimli programı sunuyordu. Temizlik hassasiyeti sayesinde tanınan ve dikkatleri üzerine çeken Ezildi, sosyal medya sayesinde geniş bir kitleye ulaştı. 26 yaşındaki sunucu İstanbul’da annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşıyor. Annesiyle babası o çocukken boşanmış. Kadir Ezildi’nin babası hayatta ancak annesiyle boşandıkları için görüşmüyorlar.

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