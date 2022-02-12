Türkiye Gazetesi

Son olarak sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatan Dilberay filminde başrolde yer alan Büşra Pekin, yurtdışı deneyimlerinden en çok hoşlandığı yemeklere, hayatı yorumlama biçimlerinden dostluk ilişkilerine kadar her şeyi tüm samimiyetiyle programda anlattı.

“ÜLKEMİ TERK ETMEK GİBİ BİR FİKRİM YOK”

Pekin, “Lise son sınıfı Amerika’da okumuşsun ve halen de gidip geliyormuşsun?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Evet, Fulbright bursuyla gitmiştim. Bunun için de çok fazla çabalamıştım. Çünkü Arabistan’da doğup büyüdüğüm ve bulunduğum bölgede ortak dil İngilizce olduğu için hep başka ülkeleri, kültürleri merak ediyordum. Lise son sınıfta da Amerika’ya gittim. Tabii benim kağıtlarım arada karışmış yani oyuncu olarak gitmem gereken yer California iken Arkansas’a gittim. Ama iyi ki de oraya gitmişim çünkü gerçekten kültürel bir deneyim elde etmek için orası daha uygun bir yer oldu. Halen daha gidip geliyorum, eğitimler alıyorum, orada da arkadaş gruplarım var ve bu gidip gelme bana iyi geliyor. Ama ülkemi seviyorum ve ülkemi terk etmek gibi bir fikrim yok. Oradan neler alınabilir de bizim kendi film endüstrimize katkısı olur diye araştırıp bakınmayı seviyorum.”

“ÇANTAMDA HEP İÇLİK TAŞIRIM”

Sevilen oyuncu Büşra Pekin, programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusuna “Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik... Gerçekten bizim buraların havasına hiç belli olmuyor yani tatilde de öyleyim işte, içime bir tayt alırım ya da ne bileyim bir kolluk, tozluk, içlik ne varsa atarım çantama. Çünkü çantamda fazla ağırlıktan hiç hoşlanmıyorum, o yüzden her şeyi çok ekonomik kullanıyorum ve o gün neye ihtiyacım varsa ona göre düzenliyorum. Fakat mutlaka içimi koruyacak ekstra bir şeyler alırım hep yanıma” cevabıyla stüdyodakileri oldukça şaşırttı.

“AĞLAMA HİSSİ GELDİĞİNDE AĞLAMAK GEREKİYOR, BUNU YENİ ANLADIM”

Pekin, “En son ne zaman hüngür hüngür ağladın?” sorusu karşısında ise şunları söyledi:

“Ayberk abinin vefatında. Ayberk Pekcan’ı çok yakın bir zamanda kaybettik. Babamı da çok yakın bir zamanda kaybettik ama orada biraz daha güçlü bir duruş sergiledim. Yani sonradan çıktı. O yüzden Ayberk abinin vefatını duyunca kendimi biraz bırakabildim. Allah rahmet eylesin, çok güzel bir insandı. Ağlamak bence zamanında olması gereken bir şey, bunu da yeni anladım. Sonradan içimizde başka şeyler oluşturmaması için ağlama hissi geldiğinde ağlamak gerekiyor ki tedavi olsun içimiz” diyerek yaşadığı tecrübeyi paylaştı.

Büşra Pekin’in Dilber Ay filmi heyecanı: Çok özel bir proje oldu Türk Halk müziği sanatçısı Dilber Ay’ın keder dolu hayatını anlatan “DİLBER AY” filminin vizyona girmesine sayılı gün kaldı. Yılın en fazla merak edilen filminde, 2019 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandırdı.

Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Dilber Ay’ın hayat hikayesi film oluyor. Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak.