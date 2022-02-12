Türkiye Gazetesi

Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlayarak boşanma haberlerinin fitilini ateşleyen Alişan-Buse Varol çifti ile ilgili yeni bir iddia gündeme düştü. Bahsi geçen iddialara göre; Buse Varol ayrılma şartı olarak, 5 milyon dolarlık evin üzerine yapılmasını talep etti. Konuya ilişkin açıklama yapan sunu Seyhan Soylu ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade etti

"ALİŞAN'IN ÜZERİNDE 500 TL'LİK BİLE BİR ŞEYİ YOK"

Seyhan Soylu, "Buse Varol ayrılma şartı olarak, basında yazıldığı gibi 5 milyon dolarlık ev varmış da anlaşılamamış meselesi değil. Alişan'ın değil 5 milyonluk, 500 TL'lik bir şeyi yok üzerinde. Neden? Alişan'ın tüm yatırımı ve mal varlığı ailesi üzerine yaptırır. Buse yalnızca çocukların üzerine bir ev olsun istemiş" dedi.

Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi. Buse Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve alyansını çıkarması boşanma iddialarını alevlendirdi.

"BUSE DE 3-4 GÜNDÜR EVİNE GİTMİYOR"

Seyhan Soylu, ünlü çift hakkında kritik iddialarda bulundu. Soylu, "Alişan 6 gündür evine gitmiyor annesinde kalıyor. Birincisi Alişan zaten evine gitmiyordu. İlk ben açıklamıştım bunu. Buse de 3-4 gündür evine gitmiyor. Annesinde kalıyor çocuklarla birlikte. İkincisi Buse Varol'un avukatı boşanma hazırlıklarına başladı. Sansasyonlardan uzak nasıl boşanılır diye mahkemeyle ilgili başkan aranıyor." dedi.

"SUZAN HANIM VARKEN ONLAR KOLAY KOLAY BOŞANMAZ"

Soylu sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Üçüncüsü ise Buse Varol ayrılma şartı olarak, basında yazıldığı gibi 5 milyon dolarlık ev varmış da anlaşılamamış meselesi değil. Alişan'ın değil 5 milyonluk, 500 TL'lik bir şeyi yok üzerinde. Neden? Alişan'ın tüm yatırımı ve mal varlığı ailesi üzerine yaptırır. Buse böyle yaparak Alişan'dan bir şey alamaz. Mal paylaşımı yok çünkü Alişan'ın böyle bir serveti yok. Şu anki evi de kiradır. Buse yalnızca çocukların üzerine bir ev olsun istemiş. Gayet de makul bir talep. Suzan Hanım bu olaya el koydu ve bir süre ayrı kalmalarını istedi. Suzan Hanım varken, onlar kolay kolay ayrılamazlar. Ayrı kalacaklar ama boşanmayacaklar."

Buse Varol’dan Alişan’a şarkılı gönderme: O deli aşk mazide kaldı artık Buse Varol ile Alişan çiftinin uzun süredir boşanacakları konuşuluyordu. Alişan ayrılık iddialarını yalanlasa da Buse Varol’dan eşine şarkılı bir gönderme geldi.

Alişan iddialara son noktayı koydu: Biz bir karar verirsek açıklarız 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un boşanacakları yönündeki iddialar çok konuşuldu. Birkaç gündür gündemi meşgul eden açıklamalara yönelik ünlü şarkıcı Alişan açıklama yaparak, "Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin, yorum yapmayın" dedi.

Ayrılık iddiaları doğru çıktı: Alişan ve Buse Varol boşanıyor 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol çiftinin evliğindeki kriz büyüdü. Ünlü çift boşanma kararı aldı. İkilinin haberin henüz duyulmaması için yasal işlemleri sessiz sedasız yürüttüğü ortaya çıktı.