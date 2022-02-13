Türkiye Gazetesi

Buse Varol ve Alişan çiftinin kızlarının doğum günün ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını güçlendirmişti. Çift, oğulları Burak’ın doğum gününde bir araya gelerek sürpriz bir paylaşım yaptı.

ÇİFTİNDEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse çifti, oğulları Burak’ın doğum gününde bir araya gelerek mutluluk pozlarını verdi. Ünlü çift verdikleri pozlar iddiaları son noktayı koydu.

Çiftin sürpriz paylaşımı.

“KRİZ YOK”

Öte yandan Buse Varol, verdiği bir röportajda "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz. Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz" ifadelerini kullanmıştı.

Buse Varol'un Alişan'dan boşanma şartı ortaya çıktı Alişan-Buse çiftinin boşanma söylentilerine yeni bir addia daha eklendi. Söz konusu iddiaya göre; Buse Varol Alişan'dan boşanmak için 5 milyon dolarlık evi üzerine yapmasını istiyor.

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