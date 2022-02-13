Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sevgililer gününe özel önceki akşam Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Ortaç, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi.

"En son sevgililer gününde ne yapmıştınız?" sorusuna "En son eşim ile yemeğe çıkmıştık. Pardon boşandıktan sonrada sevgilim ile yemeğe çıkmıştık. Hayatım boyunca yemeğe çıktım." diye cevap verdi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Sanat camiasında birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklarken Ortaç'a habercilerin "Serdar bey Allah uzun ömürler versin. Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusuna da "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim.

40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum." cevabını verdi.

Serdar Ortaç Beşiktaş'tan özür diledi Serdar Ortaç, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı üzerine yaptığı yorumlarla, siyah-beyazlı camianın tepkisini toplamış, hakkında dava açılmıştı. Ortaç, sözleri nedeniyle Beşiktaş camiasından özür diledi.

Serdar Ortaç’a ünlü oyuncu Zafer Algöz’den tepki! Serdar Ortaç, Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından Beşiktaş’a yönelik sözleri taraftarlardan tepki çekmişti. Bir tepkide ünlü oyuncu Zafer Algöz’den geldi. Algöz sosyal medya hesabından, “"Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" paylaşımında bulundu.

Serdar Ortaç'tan aşı çağrısı Ünlü sanatçı Serdar Ortaç geçtiğimiz günler koronavirüse yakalanmıştı. Karantinasının son günü sosyal medya hesabından video paylaşan Ortaç, "Aşıdan başka çaremiz yok. '' diyerek vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı.