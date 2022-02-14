Türkiye Gazetesi

33 yaşındaki Merve Sevi, bir dönem Barış Akarsu ile oynadığı Yalancı Yarim adlı diziyle ekranlara damga vurmuştu. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Sevi’nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda imaj değiştirdiği görüldü. Küçük yaşlarda adım attığı kariyerinde emin adımlarla yükselirken bir anda ekranlardan uzaklaşan Merve Sevi değişimi ile dikkat çekti. Doktorlar dizisinde de Duygu karakteri ile rol alan güzel oyuncu Merve Sevi’nin kariyerinin ilk yıllarından bu yana değişimi estetik iddialarını da beraberinde getirdi.

Merve Sevi'nin son hali...

MERVE SEVİ KİMDİR?

24 Temmuz 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Nişantaşı Nuri Akın Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okudu. Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde rol alarak başlayan oyuncu daha sonra da Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde yer aldı. En büyük şöhreti ise Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim dizisinde kazandı. Birçok dizi ve film projesinde yer alan Sevi, şimdilerde tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi. Ünlü oyuncu ‘Harem Kabere’ adlı oyununda sahne alıyor.

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