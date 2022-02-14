Türkiye Gazetesi

Sihirli Annem dizisinde Ceren, Selena dizisinde ise Leyla karakterini canlandıran ve bir döneme çocuk oyuncu olarak damga vuran Gizem Güven, yaklaşık 2 yıldır evli olduğu futbolcu Caner Turp ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güven, "Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır" ifadelerini kullandı.

BÜTÜN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan ve kariyerine içerik üreticisi olarak devam eden Güven'den bu açıklamanın ardından yeni bir hamle geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Güven, eşi Caner Turp ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

10 yıldan uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp’u takipten de çıkaran Gizem Güven’in bu hamlesi, barışma ihtimallerinin olmadığı yorumlarına neden oldu.

Caner Turp ve Gizem Güven

"SAYGIMIZ BAKİ KALACAKTIR"

Siverek Belediyespor'da forma giyen eşi Caner Turp ile evliliğini sonlandırma kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden duyuran Güven, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup, anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Açıklama geldi: Gizem Güven-Caner Turp çifti boşanıyor Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven’den hayranlarını üzen bir karar geldi. 2020 yılında futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturan Güven, sosyal medya hesabından boşanacaklarını açıkladı.

Oyuncu Gizem Güven enkaz altından çıktığı günü unutamıyor ​1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde göçük altında kalan oyuncu Gizem Güven, İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.